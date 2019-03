später lesen Kirchenmusik Chormusik in St. Maternus Teilen

Die Pfarrgemeinde St. Maternus begeht am Sonntag, 24. März, den Tag des Ewigen Gebetes. Er schließt mit einem musikalisch gestalteten Abendlob um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Maternus (Karlsweg). Die Chorgemeinschaft Heiligkreuz führt in diesem Gottesdienst Chorwerke von Marco Frisina, George Dyson und William Henry Monk auf.