Kommunalpolitik : Christian Jaster neuer Grünen-Chef in Trier

Christian Jaster neuer Grünen-Chef in Trier

Der neue Trierer Grünen-Chef Christian Jaster – hier bei seiner Rede bei der jüngsten Landesdelegiertenversammlung in Idar-Oberstein. Foto: privat

Trier Der Stadtverband Trier der Partei Bündnis90/Die Grünen hat am Montagabend einen neuen Vorstandsprecher gewählt. Wichtigstes Thema der nächsten Monate sei die Vorbereitung auf die Landtagswahl im März 2021, sagte Christian Jaster (27) dem Trierischen Volksfreund.

Wie die Bundespartei werden auch die Stadt- und Kreisverbände der Grünen von gleichberechtigten Duos an der Spitze geführt. Die Anna-Lena Baerbock und der Roland Habeck von Trier sind Natalie Cramme-Hill und Christian Jaster – seit gestern. Denn am Montagabend haben die Trierer Grünen den zweiten Sprecherposten neu besetzt.

Bei der Mitgliederversammlung im Druckhaus in Trier-Euren traten zwei Kandidaten zur Wahl an: Christian Jaster, bis dato Beisitzer im Vorstand, und Sascha Colmy, Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt Trier und aktiv in der Kürenzer Bürgerinitiative „Rettet das Walzwerk“. Gewählt wurde Jaster mit 22 Stimmen, auf Colmy entfielen sechs Stimmen. Drei Grüne stimmten mit Nein gegen beide Kandidaten, fünf enthielten sich.