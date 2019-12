Gasto-Kolumne : Christiane macht Mittag – im Sushi&More in der Trier-Galerie

Trier Falls auch Ihr Magen nach den Weihnachtsfeiertagen Käse, Soße und Butter satt hat, könnte Sushi eine Lösung sein. Unsere Kolumnistin Christiane Wolff ist nach der leichten Mittagsmahlzeit jedenfalls wieder fit für Silvester.

Sushi-Läden gibt es ja viele in Trier. In manchen werden die kleinen Röllchen zu dekorativen Kunstwerken aufgetürmt oder mit dramatisch dampfendem Trockeneis serviert. Dabei gilt auch bei Sushi: Weniger ist mehr. Im Sushi&More ist nicht nur der Name unprätentiös. In dem kleinen Imbiss im Erdgeschoss der Trier-Galerie sitzt man entweder auf einem der fünf Hocker an der schmalen Theke oder muss sich mit seinem Tablett an einem der vielen Tische in der Imbiss-Ecke des Einkaufscentrums niederlassen. Egal, wo man seinen Platz findet: Trotz – oder gerade wegen – des Gewimmels ist man doch für sich. Ein guter Ort also, um alleine Mittagspause zu machen – was nach den vielen Essen in Gesellschaft an Weihnachten ja durchaus auch etwas für sich hat.