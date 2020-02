Gastro-Kolumne : Christiane macht Mittag – im Venezia in der Trierer Neustraße

Foto: Verona Kerl

Trier Manchmal muss es eben Pizza sein. Normale Pizza in einer normalen Pizzeria für normale Leute. Wenn dann noch in einem Holzofen das Feuer flackert, ist aller Arbeitsfrust vergessen.

Wer meint, ich würde mir auf der Arbeit ja immer nur den Bauch vollschlagen und dann lustig diese luftige Kolumne tippen, irrt. Zu tiefe Einblicke will ich gar nicht gewähren und auch nicht jammern. Nur so viel: Manchmal muss es mittags Pizza sein. Pizza beruhigt. Pizza ist lecker. Pizza kann man mit den Händen essen. Und vor allem: Pizza errinnert mich an Italien. Und in Italien ist immer alles gut. Also, für mich persönlich zumindest.

In der Pizzeria Venezia in der Trierer Neustraße flackert gleich hinter der Theke das Feuer im offenen Holzofen. Auch sonst ist alles so, wie es in einer normalen Pizzeria für normale Leute sein sollte: Große Tische, rustikale Stühle, an den Wänden Gemälde mit Gondolieri, und aus der Musikanlage schmalzt Andrea Boticelli.

Gastro Kolumne „Was gibt’s zu essen?“, fragt sich nicht nur unsere Redakteurin Christiane Wolff vor so mancher Mittagspause, sondern wohl auch Hunderte andere, die in Trier arbeiten. In unserer wöchentlichen Kolumne „Christiane macht Mittag“ testet sie sich durch das Angebot. Selbstverständlich ohne sich vorher in den Restaurants anzukündigen und auf eigene Rechnung.

Die Mittagskarte offeriert zudem eins der günstigsten Angebote der Stadt: Sieben große Pizzen – von der Diavolo mit Peperoniwurst, Peperoncini und Käse bis zur Vegetale mit Champignons, Paprika, Zwiebeln und Käse – zu je 5,70 Euro. Auch alle Mittagstisch-Salate – davon einer ohne Fleisch – und sämtliche Nudelgerichte kosten nur 5,70 Euro. Ebenfalls auf der Mittagskarte: Schnitzel mit Pommes und Salat für 6,90 Euro. Aber große Fleischgerichte zu einem solchen Preis bestelle ich aus mehreren Gründen grundsätzlich nicht. Das Konzept funktioniert jedoch: Das Venezia hält sich mittlerweile schon seit 17 Jahren in der Neustraße – mit dem gleichen Betreiber.

Foto: Christiane Wolff