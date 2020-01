Gastro-Kolumne : Christiane macht Mittag – im Zuppa in der Trierer Sichelstraße

Trier Suppen wärmen Bauch und Seele, findet unsere Mittagskolumnistin. Besonders leckere gibt’s in der Zuppa-Suppenbar – die dazu auch noch durch Sympathie punkten kann.

Schon als Studentin habe ich mir für das Kochen von Eintöpfen in großen Mengen einen Schnellkochtopf gekauft. Einen sündhaft teuren – zumindest angesichts meines schmalen Studenten-Budgets. Aber schließlich war der Dampfkochtopf unserer Nachbarin Maria mal explodiert. Ein einschneidendes Erlebnis meiner Kindheit. Ein billiger Dippen – so heißen Töpfe in der Eifel – kam daher nicht infrage. Während es in anderen WGs bei Spieleabenden und ähnlichem das heute noch beliebte Studentenessen „Reis mit Scheiß“ gab, für das alles, was noch so im Kühlschrank rumlag, zu kreativen Soßen zusammengerührt wurde, kochte ich leckere Linsensuppen. Den Schnellkochtopf habe ich übrigens heute noch – nach 20 Jahren hat sich die Qualität bezahlt gemacht.