Konzert : Riesenapplaus für Chor über Brücken

Trier (hjk) Zum Finale eine Premiere – und was für eine! Beim letzten der 14 Konzerte der diesjährigen Christmas-Moments-Tournee waren erstmals die jungen Sängerinnen und Sänger des Trierer Chors über Brücken mit von der Partie.

Das Ensemble unter Leitung von Julia Reidenbach erntete stehende Ovationen in der ausverkauften Arena Trier. Als Gaststar für seine 22. Tour hatte Christmas-Moments-Macher Thomas Schwab diesmal Sidonie Smith, ehemaliges Ensemblemitglied am Theater Trier, das in zahlreichen Musicals aufgetreten ist, engagiert. Fazit: alles in allem eine runde, herzerwärmende Show auf hohem Niveau, die große Vorfreude auf die 23. Auflage von Christmas Moments im kommenden Jahr weckt.