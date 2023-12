Abschlusskonzert der Weihnachtsshow „Christmas Moments“: Musikalisches Märchen bezaubert in der Trierer Arena

Was wäre die Weihnachtszeit in Trier ohne „Christmas Moments“? Eine eindrucksvolle Show präsentierte das Ensemble des Komponisten und Produzenten Thomas Schwab am Tag vor Heiligabend in der SWT-Arena Trier. Traditionelle Weihnachtslieder, Pop, Musical, Klassik und Gospel trafen in einer einzigartigen Live-Darbietung mit brillanten Stimmen und hochkarätigen Musikern aufeinander.