Gottesdienst : Christmetten im Trierer Dom sind ausgebucht

Trier (red) Da die maximal zulässige Teilnehmerzahl an Gottesdienstbesuchern ab Heiligabend im Zuge der neuen Corona-Verordnung nochmals reduziert wurde, sind sowohl beide Christmetten im Trierer Dom am 24. Dezember um 21 Uhr und 23 Uhr, als auch das Pontifikalamt am 25. Dezember um 11 Uhr bereits ausgebucht.