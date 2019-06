Viezjupp : Christo und die Aacher Äpfel

An das Dauergerüst an den Kaiserthermen hat man sich ja gewöhnt. Das steht da seit ungefähr 1998, weil die alten Mauern ebenso wie die eingerüstete Kopie der Igeler Säule im Landesmuseum möglicherweise umkippen würden, sobald ein nicht mehr ganz so leises Lüftchen weht.

Die Konstantinbasilika ist zwar keine Basilika und besteht vor allem aus ergänzenden Mauern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Von Einsturzgefahr ist da aber bisher nichts bekannt. Und trotzdem steht da ein Gerüst. Wäre solch eine Konstruktion nun nicht auch vor der Porta Nigra aufgetaucht, hätte ich mir nichts dabei gedacht. Hätte ja sein können, dass der Speis zwischen den römischen Quadern bröckelig geworden ist. Mein Freund Klaus hat mir jedoch erklärt, dass ich falsch liege. Denn das Teil kommt ohne Mörtel aus. Es ist vielmehr so, dass ein gewisser Christo Wladimirow Jawaschew in der Stadt ist. Inkognito unter seinem Künstlernamen Christo. Sagt Klaus. Und eben jener Künstler verhüllt gerne. Nach Berliner Reichstag, der verhüllten Brücke in Paris und The Floating Piers in Italien sind nun Porta, Basilika und Mariensäule an der Reihe. Und wer genau hinhört, kann auch schon nachts das Klappern der Gerüstteile hören, die den Berg zur Säule hochgeschafft werden. Oder waren das nur wieder die lauten Bauarbeiter, die man derzeit abends vor der Porta hört? Ich bin inzwischen sicher, dass ich in ein paar Tagen morgens erst die Augen aufmache und mir sie mir dann ungläubig reiben muss. Denn dann macht Christo Ernst und Säule, Tor und Kirche sind verschwunden. Unter Stoffbahnen, die mit Aacher Viezäppelchen bedruckt sind.