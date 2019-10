Kolumne : Ich freue mich ...

Christoph Haupers. Foto: Roland Morgen

„ ... – weil aller guten Dinge drei sind –: auf den Frankreich-Kurzurlaub mit meiner Frau Monika, auf den dritten ,Just Sing!’ Termin mit Julia Reidenbach am 14. Oktober in der Tufa und auch schon auf unsere nächste ,The Stiff play the Spliff Radio Show’-Tournee im Frühjahr 2020 – vielleicht klappt’s dann auch mit einem Konzert in Berlin.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Christoph Haupers (52), Trier-Süd, als Gitarrist der Mann für alle Fälle.