Veranstaltung : Trierer CSD: Bunt, zahlreich, laut und selbstbestimmt

Foto: Fabian Pütz-Antony 29 Bilder Christopher Street Day in Trier: Die Bilder vom Samstag in der Innenstadt

Trier Der Christopher Street Day in Trier hatte das Motto: „Strong for everyone“. Er endete am Samstag mit einem Demonstartionszug durch die Innenstadt und viel Bühnenprogramm.

Toleranz, Vielfalt und offen gelebter Solidarität: Der Christopher Street Day in Trier sprengte alle bisherigen Maßstäbe und begann mit seinem umfangreichen Programm bereits am Dienstag mit der Filmvorführung „Zuhurs Töchter“. Er endete am späten Samstagabend mit der großen CSD-Aftershow-Party im Forum. Dazwischen boten sich für die Mitglieder und Unterstützer der queeren Szene viele Möglichkeiten. Es gab über die Woche Vorträge, Diskussionsrunden, Gedenkfeiern und ein Lichterfest.

Am Trierer CSD nahmen besonders viele junge Menschen teil. Foto: Fabian Pütz-Antony

Der Demonstrationszug, der am Samstag an der Porta Nigra begann, erreichte diesmal solche Ausmaße, dass Anfang und Ende sowie die genaue Anzahl wahrscheinlich niemandem so genau bekannt sind. Man geht aber grob von rund 1200 aktiven Teilnehmern aus. Die meisten fanden sich zum Hauptprogramm im Queergarten wieder.

An der Porta Nigra begann am Samstag der Demonstrationszug zum Christopher Street Day in Trier. Foto: Fabian Pütz-Antony

Hier erwartete sie ein liebevoll gestalteter Außenbereich mit historischem Touch. Das Gelände um Konstantin-Basilika und Landesmuseum mit einer Menge Grün bot genügend Platz.

Auffallend niedrig war in diesem Jahr der Altersdurchschnitt, da immer mehr junge Menschen sich der Wichtigkeit von Gleich­berechtigungs­fragen innerhalb der Gesellschaft offenkundig bewusst werden. Die Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, waren für die LGBTQ+-Community in der Pandemie-Zeit lange Zeit stark eingeschränkt. Nun schien es fast so, dass die vergangenen Verluste auf einen Schlag nachgeholt werden sollten. Das äußerte sich auch darin, dass so viele Menschen teilnahmen und die Stimmung selbst für die heiteren CSD-Verhältnisse außergewöhnlich gut war.

Das Hauptprogramm auf dem Vorplatz zum Queergarten begann im „Pride Village“ mit den rhythmischen Klängen der Trommelgruppe Palongo aus Trier-Ehrang. In das vielschichtige Hauptprogramm der insgesamt mehr als achtstündigen Veranstaltung führte Travestie-Ikone Margot Schlönzke ein. Stets adrett gekleidet, humorvoll und oft an der Grenze zur Vulgarität, lenkte die selbsternannte „Tunte aus Berlin“ gekonnt und routiniert die Bahnen des Bühnenprogramms. „Gleichberechtigung für alle, und wie sie zu erreichen ist“: Zu diesem Thema bezogen lokal-prominente Repräsentanten Stellung, darunter Landrat Stefan Metzdorf, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Bürgerrechtler und Lehrer Joachim Schulte sowie die Mitveranstalter Alex Rollinger und Vincent Maron vom Verein Schmit-Z. Ihnen sollte dieses Jahr noch eine besondere Ehre für ihr Engagement zu Teil werden. Auch Landtagsabgeordnete wie Verena Hubert und Sven Teuber zeigten Haltung und Präsenz durch ihre Anwesenheit in den Reihen der Zuschauer.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (links) war Schirmherr der Ver­anstaltung. Foto: Fabian Pütz-Antony

Maron leitete die Diskussion. Er las einige Beispiele von „Hate-­Speech“ vor, die im Vorfeld auf Instagram unter einem weitergeleiteten Volksfreund-Artikel aufgetaucht waren. Das rief rege Reaktionen und Buh-Rufe hervor. Es sollte darauf hinweisen, dass trotz allem Zuspruch immer noch eine Menge Feindseligkeit im Zusammenhang mit dem Thema vorhanden ist. Oberbürgermeister Leibe sagte dazu: „Solche Kommentare zeigen uns bedauerlicherweise, dass der Weg zur Gleichberechtigung noch lange nicht zu Ende ist und solche Veranstaltungen auch weiterhin notwendig und nicht selbstverständlich sind.“ Für ihn bleibe es jedoch ein Fest der Freude und der Vielfalt. „Und daher ist es für mich auch immer wieder eine Ehre, die Schirmherrschaft hier zu übernehmen“, sagte Leibe.