Kino in der Stadt Warum sich Nachbarn über das Cinemaxx in Trier beschweren

Das Kino Cinemaxx in der Trierer Moselstraße: Zu den aktuellen Filmhighlights wie Barbie oder Oppenheimer zieht es hier täglich viele Besucher in die verschiedenen Veranstaltungen. Was für viele von ihnen auch zum Erlebnis in den verschiedenen Kinosälen gehört: Popcorn oder andere Süßwaren. Oft bleibt hiervon aber einiges über – und landet im Müll. Dass es in einem so großen Kino nicht bei Popcornresten bleibt und auch weiterer Müll verursacht wird, ist selbstverständlich.