Zimtschnecken, Kaffee & Co. Lange Schlangen bei Cinnamood-Eröffnung in der Trierer Innenstadt

Für den schnellen Hunger war die Eröffnung der neuen Cinnamood-Filiale in der Trierer Simeonstraße am Samstagmittag nichts: Bis zum Weinstand auf dem Hauptmarkt zog sich die Schlange der Zimtschnecken-Fans, die geduldig darauf warteten, den neuen Laden betreten und ihre Bestellung loswerden zu dürfen. Rund 45 bis 60 Minuten Wartezeit – so schätzten es die Cinnamood-Mitarbeiter eine Stunde nach der offiziellen Eröffnung.