Fotografie mit wachem Blick für die Umgebung : Und mittendrin                  der Mensch …

Trier Ästhetisch, sozialkritisch, originell: Eine Auswahl an Preisträgerfotos des Wettbewerbs „Circumcity Pic’s“ der Architektenkammer Trier/Trier-Saarburg.

Es sei um das „Entdecken des Zusammenspiels von Architektur und Mensch, von Landschaft und gebauter Umwelt und von Menschen geschaffener, gebauter Umwelt“ gegangen und darum, zu erkennen, was im Alltag nicht auffalle, sondern nur beim Betrachten und kurzzeitigen Verweilen, heißt es zur Zielsetzung des Wettbewerbs.

„Wenn wir (…) das Bewusstsein der Menschen für unsere gebaute und umgebende Welt erwecken können, dann haben wir schon viel erreicht“, schreiben sie. Wie die kleine Auswahl dieser Preisträger-Arbeiten zeigt, ist alles auf einem sehr guten Weg. Alle Preisträger-Fotos und Arbeiten weiterer Teilnehmer sind bis 2. Dezember in der Ausstellung „Circumcity Pic’s“ im „glücklich“, dem kleinen Kunst-Cafè, in der Neustraße 67 in Trier, zu sehen.