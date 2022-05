Freizeit & Gastronomie : Ist der Traum vom Stadtstrand vorbei? Warum der City-Beach über den Dächern Triers geschlossen bleibt

Alexander Brittnacher lässt den City Beach auf der Dachterrasse des früheren Karstadt-Warenhauses geschlossen. Die gläserne Absturzsicherung hat sich als Problemzone erwiesen. Foto: Roland Morgen

Trier Die Saison hat noch nicht begonnen, da ist sie schon vorbei. Der City Beach auf der Dachterrasse des früheren Karstadt-Warenhauses in der Trierer Simeonstraße bleibt zumindest vorerst geschlossen, möglicherweise sogar für immer. Grünes Licht hingegen für die Moselperle: Die Strandbar in Trier-Nord geht am Samstag in Betrieb.