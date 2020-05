Kostenpflichtiger Inhalt: City-Intiative : „Trier spielt“ fällt aus, offene Sonntage sollen nachgeholt werden

In diesem Jahr werden die gelben Trier-spielt-Luftballons im Stadtbild fehlen. Foto: roland morgen (rm.)

Trier Die City-Intiative Trier (CIT) hat das für den 12. September geplante Familienfestival Trier spielt abgesagt. Bei anderen Veranstaltungen gibt es gute Nachrichten.

„Da die Organisation der Veranstaltung eine sehr frühzeitige Abstimmung unter anderem mit Schulen, Kitas und Vereinen erfordert und dies in den letzten Wochen aufgrund der aktuellen Sachlage unmöglich war, pausiert die Veranstaltung in diesem Jahr“, heißt es in einem Rundschreiben an die etwa 180 Mitgliedsbetriebe (vorwiegend aus Handel und Gastronomie). Die 23. Auflage von Trier spielt soll nun am 11. September 2021 stattfinden.

Die CIT will stattdessen in diesem Jahr am zweiten Septemberwochenende das Thema Heimat Shoppen in den Vordergrund rücken.

Die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen ersten beiden verkaufsoffenen Sonntage dieses Jahres (29. März und 10. Mai) sollen im letzten Quartal nachgeholt werden, schreibt die CIT. Die genauen Termine stehen noch nicht fest, wohl aber die der beiden noch ausstehenden regulären Shopping-Sonntage: 25. Oktober (Mantelsonntag) und 29. November (Erster Advent).

Ebenfalls aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist die vierte Auflage von Wine in the City. Der ursprüngliche Termin (8. bis 10. Mai) war den Corona-Bestimmungen zum Opfer gefallen; nun soll das Weinfestival laut Rundschreiben „am zweiten Wochenende im Oktober in situativ angepasster Form“ über die Bühne gehen.