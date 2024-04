Als Oberzentrum zu wneig Parkraum City-Initiative Trier: Wer der neue Vizevorsitzende ist und wo es bald mehr nach Fußgängerzone aussehen soll

Die seit Januar geltenden Tarife fürs Parken in Trier erregen weiterhin die Gemüter. Wohl unvermeidlicherweise auch in der Jahreshauptversammlung der City-Initiave Trier (CIT) am Mittwochabend im Kasino am Kornmarkt. Dabei stand das Thema gar nicht explizit auf der Tagesordnung, sondern rückte erst beim finalen Punkt „Verschiedenes/Offene Diskussion“ in den Fokus. Die Forderung von Marion Jax (Mitinhaberin der Fielmann-Filiale in der Fleischstraße), die Parkgebühren wieder zu senken, stieß auf großen Zuspruch der meisten der Anwesenden. In Luxemburg könne man für 2,50 Euro einen ganzen Nachmittag lang sein Auto abstellen, in Trier kostet die Stunde 2,80 Euro im öffentlichen Raum und 2,40 Euro in Parkhaus oder Tiefgarage. Die Auswirkungen laut Marion Jax: „Uns bleiben die Kunden weg. Und wenn uns der Umsatz fehlt, fehlen der Stadt Gewerbesteuereinnahmen.“