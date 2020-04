Lokale Wirtschaft : City-Initiative Trier fordert Konzept für Zeit nach Corona

Foto: Roland Morgen

Trier In einem offenen Brief an den Trierer Stadtvorstand macht die City-Initiative Vorschläge für einen Maßnahmenkatalog, um „gemeinsam unsere schöne Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt aus dem ,Dornröschenschlaf’ zu wecken“. Vom Land fordern die Verfasser die befristete Erlaubnis für Geschäfte, „bestenfalls an allen Sonntagen mit Ausnahme der Feiertage zu öffnen“.

Der Brief richtet sich an Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Dezernent Thomas Schmitt (CDU) und ist unterzeichnet von Patrick Sterzenbach, dem Vorsitzenden der City-Initiative, und Jennifer Schaefer, der Leiterin der Geschäftsstelle.

Das Schreiben beginnt mit einem Dank an die Adressaten und das „gesamte Team der Stadtverwaltung für Ihren unermüdlichen Einsatz in diesen ungewöhnlichen Zeiten“.

Da sich nach der Corona-Pandemie voraussichtlich der Trend verstärke, häufiger Urlaub in Deutschland zu machen, sei eine sofortige Vermarktung Triers vorzubereiten. Als mögliche Spezialangebote nennt die City-Initiative (CIT) einen „Bonus für Wiederholungstäter“ und eine eigene Trierer Währung, die Touristen als „Willkommensgeld“ bei jedem Übernachtungsaufenthalt erhalten könnten.

Bereits heute seien „Spielregeln“ zu den Bereichen Hygiene und Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden bei Wiederöffnung der Geschäfte zu definieren. Die Betriebe sollten so gut wie möglich bei der Besorgung der benötigten Materialien unterstützt werden.

Beim Baustellenmanagement begrüßen es die Verfasser, die Asphaltierung der Fleischstraße vorzuziehen. Große Parallelbaustellen in den wenigen Einfahrtsstraßen der Stadt sollten künftig möglichst vermieden werden.

Die CIT entwickelt eine Immobilienplattform für Trier sowie eine „Wir-Börse“ (Schwerpunkt auf Personalbedarf, aber auch Ladenausstattung und mehr) für die Mitgliedsbetriebe, um besser vernetzen und Leerstände schneller vermitteln zu können. Wünschenswert sei ein direkter Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung, der interessierte Startups und sonstige Unternehmen so einfach wie möglich durch den Dokumenten-Dschungel begleite.

Sterzenbach und Grütters begrüßen die Überlegungen der Stadt, sowohl die Sondernutzungsgebühren als auch die Gewerbesteuern temporär herabzusetzen und zu stunden. Gastronomen solle temporär gewährt werden, ihre Terrassenflächen ohne zusätzliche Gebühren zu vergrößern, um einen Teil der entgangenen Umsätze wieder zu generieren. Ebenso solle dem Handel vorübergehend gewährt werden, Außenflächen im verträglichen Umfang und in einer ansprechenden Optik zusätzlich und kostenfrei zu bespielen. Neben der Warenpräsentation gehe es auch um attraktive Sitzmöglichkeiten für Kunden und Besucher.

Statt Parkgebühren zu erhöhen, will die CIT den Fokus auf die Erreichbarkeit der Stadt Trier gelegt und kostenfreie Park&Ride-Angebote forciert sehen. Auch Rückerstattungen von Parkgebühren unter bestimmten Bedingungen seien vorstellbar. Zudem sollen Möglichkeiten für Sondertickets für den Öffentlichen Personennahverkehr ausgelotet werden.

Weiter schreibt die CIT: „Wenn sich alles wieder normalisiert hat, möchten wir gerne gemeinsam mit der Stadt Trier ein großes Dankesfest, ein Fest der Freundschaft auf die Beine stellen. Ähnlich einer Braderie sollen die Betriebe in den Straßen und Plätzen dann vor der jeweiligen Haustür spezielle Angebote für die Kunden und Besucher machen.“