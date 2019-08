info II

850 Quadratmeter auf drei Ebenen: Der größte Leerstand in der Fußgängerzone herrscht in der Dietrichstraße 50. Dort befand sich bis Ende 2018 das Möbelhaus Mambo. Acht Monate später geht die Suche nach einem neuen Mieter auf die Zielgerade. Laut Klaus Frank (61) von der Günther-und-Käthi-Reh-Stiftung, der die Immobilie gehört, stehen zwei Bewerber in der engeren Auswahl. Eine Entscheidung solle bis Ende September fallen.