Maskenpflicht in der Innenstadt : City-Initiative Trier plädiert für freiwillige Maske statt Pflicht

In der Trierer Fußgägerzone herrscht Maskenpflicht. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Das Verwaltungsgericht gibt einem weiteren Eilantrag eines Bürgers gegen die Maskenpflicht in Trier statt.

Soll die Pflicht, in der Trierer Innenstadt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weiterhin bestehen? Diese Frage ist derzeit sehr umstritten. Erst am Dienstag hat das Verwaltungsgericht Trier einem Eilantrag stattgegeben, der gegen diese Pflicht gerichtet war. Allerdings möchte die Stadt Trier die Maskenpflicht weiterhin erhalten und wird deshalb beim Oberverwaltungsgericht Koblenz Beschwerde einlegen (der TV berichtete). Bis eine entsprechende Entscheidung getroffen ist, gilt die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt weiterhin. Wie das Verwaltungsgericht Trier mitteilt, wurde am Mittwoch einem weiteren, ähnlich gelagerten Eilantrag ebenfalls stattgegeben.

Der Handelsverband Region Trier forderte die Stadt Trier auf, die Allgemeinverfügung aufzuheben. „Diese Verfügung hätte nie erlassen werden dürfen“, kritisiert Alfred Thielen, Geschäftsführer des Handelsverbands, in einem Brief an den Trierer Dezernenten Andreas Ludwig. In benachbarten Oberzentren wie Koblenz, Mainz und Saarbrücken gebe es eine solche Allgemeinverfügung nicht.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Wieso die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt vor dem Aus stehen könnte

Die City-Initiative Trier hatte im Oktober noch mit der Kampagne „WIR! …. zeigen Respekt!“ für das freiwillige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in der gesamten Fußgängerzone geworben. Wie steht die Initiative zu der Pflicht? „Es ist wichtig und richtig, die Stadt so sicher wie möglich zu machen“, sagt Patrick Sterzenbach, erster Vorsitzender der City-Initiative. „Wir hatten dafür Verständnis, als die Zahlen so explodiert sind und es die ganzen Einschränkungen gab. Aber jetzt ist die Stadt leer. Würde man wieder zu dem freiwilligen Tragen der Maske in der Innenstadt zurückgehen, könnte das vermutlich mehr erreichen als mit Zwang.“ Eine Maskenpflicht sei an Hochfrequenztagen wie dem Black Friday oder den Samstagen vor Weihnachten zwar durchaus angebracht. Aber so, wie die Situation derzeit in der Stadt ist, sei die Pflicht nicht notwendig.