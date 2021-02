Handel & Gastronomie : So plant Trier bei den verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr

Terminverschiebung: Wine in the City soll statt im Mai im September stattfinden – und neben Riesling & Co. auch Mode in den Fokus rücken. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier Die City-Initative Trier macht keine Pause im Lockdown. Das Gerüst des Jahresprogramms steht. Details werden noch nicht verraten, wohl aber die Antwort auf eine spannende Personalfrage.

Normalerweise ginge in diesen Tagen der Auftrag zum Druck von Plakaten und Flyern raus, um den Trierer Ostermarkt Mitte März zu bewerben. Aber in Zeiten der Pandemie ist eben nichts normal, und wie 2020 fällt der Ostermarkt aus. „Aufgrund der erneuten Verlängerung des Lockdowns sehen wir für 2021 leider keine Möglichkeit mehr, die Veranstaltung mit der gebotenen Planungssicherheit anzugehen“, bedauert Jennifer Schaefer (41), Geschäftsstellenleiterin der City-Initiative Trier (CIT). Doch man arbeitete an einer Ersatzlösung. Statt des Ostermarkts, der normalerweise den Anlass für den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Trier einhergeht, plane man nun einen Frühlingsmarkt. Termin: Samstag, 10., und (verkaufsoffener) Sonntag, 11. April; Motto: „Trier erblüht!“. Für den Fall, dass Corona einen Strich durch das Vorhaben macht, gibt es einen Ausweichtermin vier Wochen später. 8. und 9. Mai; auch in diesem Fall mit sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffneten Geschäften. Der Freiluft-Markt soll auf mehrere Plätze in der Fußgängerzone verteilt werden.

Die CIT will, wie alle Jahre wieder, auch 2021 das gesetzlich mögliche Maximum von vier offenen Sonntagen organisieren. Die Termine für die drei nach „Trier erblüht!“ liegen allesamt im zweiten Halbjahr: 5. September (im Rahmen der fünften Auflage von Wine in the City), 31. Oktober (Mantelsonntag) und 28. November (erster Advent.)

Nach aktuellem Stand ergänzen das 23. Familienfest Trier (Samstag, 11. September) sowie Trier liest (zum dritten mal am 19./20. November) das CIT-Jahresprogramm.

„Aber wir haben noch deutlich mehr vor“, kündigt der Vorsitzende Patrick Sterzenbach (52) an. „Wir wollen versuchen, das ganze Jahr mit Inhalten zu füllen und zeigen, dass es sich lohnt, nach Trier zu kommen. Dabei werde die CIT eng mit dem Rathaus, der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) und vielen anderen Akteuren zusammenarbeiten. Details will Sterzenbach noch nicht verraten, „Denn wir sind noch in der Planung.“ Aber soviel ist schon klar: Bei dem vom Ursprungstermin Mai in den September verlegte Festival Wine in the City werde es nicht ausschließlich um Wein und Sekt gehen. „Passend zu unserem Septemberthema ,Trier – die Modemetropole an der Mosel’ ergänzen wir das beliebte Veranstaltungsformat um zusätzliche Präsentationsmöglichkeiten für unsere Händler.“ Mode trifft Wein – auch daraus, wie das konkret aussehen soll, macht Sterzenbach ein Geheimnis: „Wir haben was Tolles vor, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da wäre es blöd, wenn ich jetzt vollmundig etwas ankündige, das dann vielleicht doch nicht zustande kommt.“

Zustande kommen soll aber in jedem Fall der Ostermarkt 2022. Laut CIT-Geschäftsstellenchefin Jennifer Schaefer soll die 16. Auflage der Traditionsveranstaltung – im dritten Anlauf – vom 31. März bis 3. April kommenden Jahres über die Bühne gehen.

Auch in eigener Sache gibt es viel Bewegung in der als Verein organisierten CIT, der rund 180 Mitgliedsbetriebe (vorwiegend aus Handel und Gastronomie) angehören. Bis Ende des Monats soll endlich die im Dezember gestartete Jahreshauptversammlung 2020 abgeschlossen sein. Die wurde in schriftlicher Form abgehalten; gültig werden die Beschlüsse, wenn mindesten 50 Prozent der Mitglieder teilgenommen haben. „Der Rücklauf ist noch nicht komplett“, berichtet Sterzenbach. Man wolle in den nächsten Tagen „noch einmal nachfassen“; sprich: sich freundlich in Erinnerung bringen.

Neben den üblichen Rgeularien steht eine Vorstands-Ergänzungswahl auf dem Programm. Einzige Kandidatin für die Besetzung eines vakanten Beisitzerpostens ist Sabine Clabbers, Geschäftsführerin der Galeria Karstadt Kaufhof in der Simeonstraße. Die 52-Jährige hat schon einmal dem ehrenamtlichen Führungsteam angehört: Ab 2012 fungierte sie als Beisitzerin, ab 2014 war sie Vize-Vorsitzende, ehe sie 2016 dieses Amt aus persönlichen Gründen abgab.

Will für eine zweite Amtszeit kandidieren: CIT-Chef Patrick Sterzenbach. Foto: Roland Morgen