Blumen : City-Initiative Trier sorgt für Flower-Power in der Innenstadt

Freuen sich über die hübschen Blühpflanzen in der Trierer Innenstadt (von links): Patrick Sterzenbach (erster Vorsitzender CIT), Christian Thesen (StadtGrün, Trier), Patrick Liding (Flower and Shower), Jennifer Schaefer (Leiterin der CIT-Geschäftsstelle) und Michel Lenting (Flower and Shower). Foto: TV/Picasa

Trier Nachdem der erste Baustein der Aktionsreihe „Trier erblüht“ bereits mit dem Balkonwettbewerb gestartet ist, bei dem die schönsten Balkone Triers gesucht wurden, wartet die City-Initiative Trier (CIT) nun mit einer weiteren Aktion auf und lässt gemeinsam mit der Firma „Flower and Shower“ aus Kleve die Innenstadt erblühen.

In diesen Tagen kann man in den Straßen und auf den Plätzen in der City allerhand Neues entdecken: zahlreiche Flower Pots, Flower Tower und auch Flower Baskets, die alle gleichsam über eine intelligente Wasserversorgung verfügen, zieren als prächtige blühende Hingucker die Innenstadt. Diese Augenweiden sind dabei nicht nur farbenprächtig, sondern zugleich auch bienenfreundlich und bleiben der Stadt bis in den späten Herbst erhalten. Rund 100 dieser Pflanzbehälter in unterschiedlichen Formen und Größen werden von der CIT in der City platziert.

Die Farben der duftenden Blühpflanzen ziehen sich wie ein bunter Faden durch die Innenstadt und sollen ein Gefühl von Unbeschwertheit und Lebensfreude vermitteln.

Unterstützt wird die CIT erneut durch bewährte Partner: StadtRaum Trier bringt die attraktive Blumenpracht in weitere Bereiche der Stadt und bindet etwa den Palastgarten oder auch den Alleenring an. Die Stadtwerke Trier sind ebenfalls mit im Boot und ermöglichen der CIT das Begrünen verschiedener Straßenlaternen in der City.