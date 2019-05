Handel & Gastronomie : Neuer Chef ist „unbeschriebenes Blatt“

info

Der Europatag, der am 9. Mai in Luxemburg erstmals gefeiert wurde und Trier ein Verkehrschaos bescherte, beschäftigt im Nachhinein auch die City-Initiave Trier (CIT). Sie habe viele Anfragen erhalten, warum an jenem Donnerstag kein Park+Ride-Service (wie an anderen sogenannten Hochfrequenztagen üblich), angeboten worden sei. Die Antwort gibt sie per Pressemitteilung: „Es gehört nicht zu den Hauptaufgaben der Initiative, den reibungslosen Verkehr in Trier zu gewährleisten. Hier ist vielmehr die städtische Seite gefordert“, heißt es darin. Die von der CIT organisierten kostenlosen Shuttle-Busse, die 2019 zehnmal für eine Entlastung der City-Straßen sorgen, seien ein Erfolgsmodell, das es auszubauen gelte. Dabei sei ebenfalls die Stadt gefragt, ihren finanziellen Zuschuss – insbesondere den für P+R – zu erhöhen. Der Europatag habe erneut gezeigt, „dass es sich lohnt, über ergänzende Angebote wie P+R an allen Hochfrequenztagen und Samstagen in der Hauptsaison, die Einbindung des öffentichen Nahverkehrs und Bereitstellung von weiteren Parkflächen nachzudenken“. Die CIT stehe für Gespräche bereit.