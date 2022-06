Trier erblüht : „Alle Bäumchen umgestoßen“: Aktion für mehr Grün in Trierer City lockt Vandalisten an

Die Trierer Innenstadt soll grüner werden. Dafür sollen auch solche Bäumchen vor den Geschäften der Mitgliedsbetriebe der City-Initiative sorgen. Foto: Rainer Neubert

Trier Mit Blumeninseln und Bäumchen setzt die City-Initiative Akzente in der Innenstadt. Doch vor Zerstörungswut sind die Pflanzen nicht gefeit.

Unter dem Motto „Trier erblüht“ setzt die City-Initiative Trier grüne Akzente in der Innenstadt. Die mehr als 100 Blumeninseln auf den Straßen und an Laternenmasten sorgten bereits für Gesprächsstoff. Nicht jeder sah diese Aktion als umfassend genug an. Doch es war nur ein Auftakt für mehr.

„Auch unsere Mitgliedsbetriebe zeigen ab sofort wieder Flagge, wenn es um einen attraktiven Blickfang und eine ökologische Bereicherung der Trierer Innenstadt geht“, so ein Sprecher des Vereins. Gemeint sind damit 100 Glanzmispel-Hochstämmchen mit einer bienenfreundlichen Unterpflanzung, die inzwischen vor den Türen vieler Geschäfte in der Innenstadt stehen. Sie sollen bis in den Herbst stehen bleiben und die Gäste der Stadt begrüßen.

Zerstörungswut in der Innenstadt

Doch wie häufig fordern solche Verschönerungsversuche zerstörungswütige Mitmenschen heraus. „In der Simeonstraße sind alle Bäumchen umgestoßen worden“, beklagt Vorsitzender Patrick Sterzenbach. Für solche Zerstörungswut hat er kein Verständnis, denn die 200 grünen Inseln sollen für Gäste und Kunden blühende Botschafter einer familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt sein.

Die Verschönerungsaktion für die City soll trotz der Rückschläge fortgeführt werden, in Zusammenarbeit mit dem Amt StadtRaum Trier. Das Geld dafür kommt im Wesentlichen aus dem Landesförderprogramm „Innenstadt-Impulse“, das Trier mit 326.000 Euro für insgesamt fünf Einzelprojekte auch in anderen Bereichen bedacht hat. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) hat eine Marketing-Kampagne mit Fokus auf Besuchende aus Luxemburg in Auftrag gegeben. Die Hochschule soll als Ideenschmiede genutzt werden und bearbeitet über drei Semester das Thema „Transformative Innenstädte“. Zuschüsse gab es auch für die Stadtwerke beim „Tag der alternativen Mobilität“ auf dem Viehmarkt. Zudem hat die Stadt Trier bereits größere Pflanzbeete mit Sitzgelegenheiten aufgestellt, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern.

Weitere Aktionen geplant

Unter dem Motto „Trier erblüht“ will die City-Initiative in den kommenden Monaten weitere Überraschungen und Aktionen für die Kunden und Besucher der Stadt bieten. Auch der Trierer Balkonwettbewerb wird neu aufgelegt. Gesucht werden bis zum 15. August die schönsten Balkone Triers. Bewertet werden der Pflege­zustand der Pflanzen, die Farbgestaltung sowie das Ambiente des Balkons. Ein Sonderpreis wird zudem für die Zusatzkategorie „Paradies für Insekten“ vergeben. Zu gewinnen gibt es Geschenkgutscheine im Gesamtwert von 600 Euro.