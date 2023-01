Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung : Große Familie und Dienstleister zugleich – der Trierer Club Aktiv wird 50

Gründungs- und Vorstandsmitglied Inge Koster-Wulff (vorne) ist seit 50 Jahren im Club Aktiv. Hinten (von links): Oliver Schardt, Michael Jörg, Malu Dreyer, Klaus Jensen. Foto: Pütz Karin

Trier Seit 50 Jahren gibt es den Club Aktiv. Er setzt sich vor allem dafür ein, dass Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Viel hat sich dabei bereits zum Besseren gewendet – es gibt aber noch viel zu tun. Das hat auch Malu Dreyer betont, die zum Gratulieren gekommen ist.

Viele Reden gab es anlässlich des Neujahrsempfangs des Club Aktiv. Unter anderem sprachen Geschäftsführer Oliver Schardt, Vereinsvorsitzender Michael Jörg, SPD-Landtagsabgeordneter Sven Teuber und Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor den rund 90 Gästen, die im Porta-Nigra-Saal der Trierer Jugendherberge erschienen waren.

Darunter waren auch zahlreiche Klienten des Vereins, die in Rollstühlen von den hinteren Reihen des Saals den Worten der Redner lauschten. Für gehörlose Gäste übersetzten zwei Gebärden-Dolmetscher die Ansprachen. „Großartig, was der Club Aktiv erreicht hat – auch für unser Land“, lobte Malu Dreyer den Verein, der „einerseits eine große Familie, andererseits ein Dienstleister“ sei.

Gründer des Club Aktiv wird von allen gelobt

Eines hatten alle Reden gemeinsam: Es fiel oft der Name Paul Haubrich – als Gründungsmitglied und erster Geschäftsführer war er bis zu seinem Tod im Jahr 2021 das Gesicht des Vereins schlechthin. Sein Engagement wird von allen Sprechern gelobt. Sven Teuber ging in seiner Rede sogar so weit, dass er den Vorschlag in einem sozialen Netzwerk, den Bischof-Stein-Platz in Paul-Haubrich-Platz umzubenennen, aufgriff.

Paul Haubrich, der seit seinem 13. Lebensjahr im Rollstuhl saß, hatte den Verein vor 50 Jahren zusammen mit etwa einem Dutzend Menschen gegründet. 50 Jahre später beschäftigt der Club Aktiv über 700 Mitarbeitende. Eine, die von Anfang an dabei war, ist Inge Koster-Wulff. Als Gründungs- und Vorstandsmitglied wurde sie beim Neujahrsempfang mit persönlicher Gratulation der Ministerpräsidentin und einem Blumenstrauß bedacht.

Das wichtigste Ziel des Vereins ist das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderung. Es soll die Unterstützung gegeben werden, wo sie gebraucht wird, um so eigenverantwortlich wie möglich leben zu können.

Michael Jörg, derzeitiger Vorsitzender des Vereins und selbst erblindet, gab sich am Jubiläumstag unter Applaus der Anwesenden zuversichtlich: „50 sind die neuen 30 – daher können wir wieder durchstarten.“ Neben dem plötzlichen Tod von Paul Haubrich seien es Corona und die Flut in Ehrang gewesen, die dem Verein zugesetzt hätten, so Michael Jörg. „Das sind Ereignisse, die es noch zu bewältigen gilt.“

Club Aktiv in Trier hat zahlreiche Angebote

Wohl jedem Trierer ist der Name Club Aktiv ein Begriff. Meist ist das Wissen über das Angebot jedoch rudimentär: „Die haben irgendwas mit Behinderten zu tun.“ Nun, diese Antwort ist ist zwar nicht falsch, aber noch lange nicht vollständig. Die zahlreichen Angebote zur Unterstützung beeinträchtigter Menschen kann man auf der Homepage des Vereins nachlesen – so manch einer, der sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, würde sich wundern, welche Möglichkeiten hier geboten werden.

Von einer integrativen Kindertagesstätte bis zur Wohngemeinschaft für Demenzkranke deckt der äußerst aktive Club ein weites Feld ab. Er kämpft für die Inklusion beeinträchtigter Menschen und will dafür sorgen, dass sie zu unserer Gesellschaft gehören, anerkannt werden und sichtbar sind.

Viel hat sich geändert – aber es gibt noch viel zu tun

Malu Dreyer erklärt, dass Menschen mit Behinderung lange Zeit sehr fremdbestimmt gewesen seien. Es sei mehr um das Umsorgen gegangen als um Teilhabe. Selbst innerhalb der Szene gelte es, sich damit auseinanderzusetzen, was es heiße, selbstbestimmt zu leben.

Die selbst an Multipler Sklerose erkrankte Ministerpräsidentin kann sich noch an Zeiten erinnern, als es einen Aufschrei in der Gesellschaft gegeben habe, weil sich eine Studie, bei der es um die Belange behinderter Menschen ging, „Wohnen, wo ich will“ nannte. In den letzten 50 Jahren habe zum Beispiel die Barrierefreiheit große Fortschritte gemacht, aber es gäbe noch viel zu tun.

Info Weitere Informationen zum Club Aktiv Club Aktiv e.V.

Selbsthilfe Behinderter und Nichtbehinderter

Schützenstr. 20

54295 Trier www.clubaktiv.de Kontakt: Tel: 0651/97859-0

Fax: 0651/97859-26

E-Mail: info@clubaktiv.de Eine Mitgliedschaft im Club Aktiv kostet drei Euro im Monat.

Michael Jörg betonte, dass der Club Aktiv sich weiter einmischen wird. Zu den Energiesparmaßnahmen sagte er: „Für Menschen, die sich nicht bewegen können, sind 19 Grad Raumtemperatur zu kalt. Deswegen müssen wir politisch dagegen aktiv werden.“ Auch Dreyer ist es ein Anliegen, immer wieder gegen Diskriminierung anzugehen. Ihr vorheriger Besuch in der Konstantin-Basilika, wo eine Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus stattfand, hatte sie sichtlich bewegt. „Gerade der 27. Januar macht einem bewusst, dass wir Teile in der Gesellschaft haben, die ziemlich abdrehen.“