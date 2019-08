Club-Aktiv-Sommerfest in Trier

Trier In der Trierer Pfützenstraße (Ecke Neustraße) steigt am Samstag, 31. August, von 12 bis 20 Uhr, das Sommerfest des Trierer Clubs Aktiv. Ab 12 Uhr steht der DJ Axel Schweiss auf der Bühne.

Sänger und Songschreiber Steff Becker & Co. (Foto) sind ab 15 Uhr am Start. Die Eagles-Tribute-Band The Long Run tritt von 18 bis 20 Uhr bei dem bunten Straßenfest auf. Der Eintritt ist frei.