Energieversorger : CO2-neutrales Rechenzentrum für Triers Stadtwerke

Trier Das Data-Center beim Hauptklärwerk ist ein wichtiger Baustein der Digitalisierungsstrategie des Energiedienstleisters.

„Die Daten, mit denen die SWT arbeiten, stecken nicht in irgendeiner Cloud in den USA, sondern liegen sicher und sehr gut angebunden vor Ort in Trier.“ Dieses Rechenzentrum sei auch der Beweis für eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Stadtwerken, sagte Leibe; es zeige, dass man nach vorne gehe. Nicht ohne Stolz konnte das Stadtoberhaupt darauf verweisen, dass Trier beim Smart City-Index, der Digitalisierungs-Rangordnung der deutschen Großstädte, in Rheinland-Pfalz den Spitzenplatz belege und beim Thema „Energie und Umwelt“ im Vergleich aller Großstädte in Deutschland sich auf Platz 17 wiederfinde. Daran hätten SWT und Stadtverwaltung einen ganz erheblichen Anteil, lobte der Oberbürgermeister.