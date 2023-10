Comedy Chris Talls neue Show bringt jede Menge gute Laune trotz Dauerkrisen

Mit seiner unbeschwerten, jugendlichen Art und als Liebling vieler Comedy-Fans gelang es dem mittlerweile 32-jährigen Hamburger Chris Tall, die Trierer Arena bis auf den letzten Platz zu füllen. Rund 4500 Zuschauer erlebten am Samstagabend einen Comedian, der in seiner neuen Show vor allem Witze über sich selbst machte. Auf Anhieb fiel auf, wie schlank Tall mittlerweile geworden ist: „Ich habe etwas abgenommen, weil ich gewisse Körperteile an mir nicht mehr gesehen habe.“ Seine Rundungen hat „curvy Chris“ abgelegt, jedoch nicht als Thema in seiner Comedy-Show. Denn er feiert sie nach wie vor und betont gleich zu Anfang, wie unwichtig Äußerlichkeiten sind.