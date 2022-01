Comedy : Ingo Appelt lässt auf unnach­ahmliche Art einfach raus, was raus muss

Comedian Ingo Appelt bei seinem Auftritt in der Tuchfabrik in Trier. Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Comedian Ingo Appelt war mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“ in der Tuchfabrik in Trier zu Gast.

Frei Schnauze und spürbar ein wenig frustriert. Immer laut, hektisch und emotional leicht aufgeladen. So könnte man mit wenigen Stichworten den Auftritt des offenbar kaum in die Jahre gekommenen Ausnahme-Comedytalents Ingo Appelt am Samstag­abend beschreiben. Mehrfach verlegt, fand er nun im großen Saal der Tuchfabrik statt. Hohe Inzidenzen, die 2G+-Regel und ein omni­präsentes Gefühl der Unsicherheit sorgten auch bei diesem Event für einige Ausfälle in den Reihen der Zuschauer. Doch ein mehr als halbvoller Saal besonders motivierter Fans und Teilnehmer korrigierte das vermeintliche Stimmungsdefizit von Beginn an aktiv und mit guter Laune. Dies sorgte für die passende Vergessens- und Abschalt-Atmosphäre.

Ein Auftritt von Ingo Appelt ist immer ein wenig „verrückt“. Sein kaum bremsbarer und un­unterbrochener Redeschwall besteht aus unverkennbaren Humor-Elementen: einer Prise charakteristischem Appelt-Wahnsinn, einer Kako­phonie aus einer breiten Reihe von Schimpf­wörtern, über die Jahre herangereiften Kabarett-Elementen, den für ihn typischen Poltiker-Imitationen und Namens- sowie Wortwitzen. Generell sind sein markantestes Steckenpferd wiederkehrende, auf den ersten Blick leicht sexistisch erscheinende Pointen, die für manchen stellenweise vielleicht schon etwas zu tief unter die Gürtellinie gehen. Aber so ist der Comedian schon immer gewesen. Und man kann es ihm einfach nicht übelnehmen, weil man weiß: Er meint es nur gut. Der will nur spielen. Mit seiner unnach­ahmlichen Art schafft Appelt immer irgendwie den Spagat zwischen poltisch korrekt und „over the top“ an der Grenze roter Linien, ohne dabei allzu ernst genommen werden zu können.

Comedian Ingo Appelt in der Tuchfabrik in Trier. Foto: Fabian Pütz-Antony

Der Comedian präsentiert sein der Öffentlichkeit lange verwehrtes, neues Programm „Der Staats­trainer“ – und tischt hoch­karätig auf mit aktuellen Themen. Etwa mit der Dummheit von Masken­verweigerern und anthro­posophischen Quer­denkern, Beispielen zur verloren gegangenen Würze im Liebes­leben seit der Pandemie, der biologischen Anders­artigkeit der Geschlechter, Homosexualität als zum Teil immer noch tabuisiertem Thema bei deutschen Männern, dem Matriachat bei Bonobo-Affen oder Reaktionen auf Appelts SPD-Mitgliedschaft. Sein alt­bekanntes Credo: „Nun stellt euch bitte mal nicht so an – außer natürlich für Tickets zu meinem neuen Programm.“

Immer etwas rau und mitten auf die Zwölf, aber mit einem einstudierten Timing und Gefühl bei den Pointen wie kaum ein Zweiter. Dabei bezieht er immer das Publikum und die zahlreichen Bemerkungen spontan in seine Show mit ein. Anmerkungen, die sich seine größten Fans vor allem in den ersten beiden Reihen offenbar während des gesamten Auftritts nicht verkneifen konnten. Währenddessen scheut sich Appelt nicht davor, scharf zurückzuschießen, sich selbst aus­buhen zu lassen und andere mit dem Gesicht zuerst durch den Kakao zu ziehen.

In den wenigen Momenten, wenn ihm dabei selbst klar wird, dass ein Konter vielleicht etwas zu pikant war, sagt er stets selbst­ironisch seinen Satz: „Manchmal muss et einfach raus.“ Auf Außenstehende wirkt es dabei immer so, als sei genau das der Satz, den er mit seinem Humor in den Köpfen der Zuschauer generieren will. Bei vielen stößt er damit offenbar auf breite Sympathien und ein allgemeines Verständnis.

Die Übergänge zwischen den zahlreichen Themen sind oft fließend und erwecken bei all dem Hickhack manchmal sogar den Eindruck der Improvisation. In unglaublicher Geschwindigkeit springt Appelt vom einen Gag zum anderen, aber ohne dabei durch eine hochtrabende oder unverständliche Wortwahl auf Widerstand in den Köpfen der Zuhörer zu stoßen. Im Gegenteil, der mit Zugabe rund zweistündige Auftritt verging trotz Halbzeit-Pause wie im Flug. Er war manchen Teilnehmern am Ende sogar noch zu kurz. Mehrere Minuten skandierten sie intensiv den Namen des Künstlers, um eine Zugabe zu erhaschen. Dieser Wunsch wurde erhört und sorgte für eine Verlängerung.