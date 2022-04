Comedy : Mit Maxi Gstettenbauers Programm „Next Level“ geht es in der deutschen Comedy aufwärts

Info

Mit Bühnenerfahrung seit 2009 zählt der ursprünglich aus Schwarzach (Niederbayern) stammende und auf den großbürgerlich klingenden Namen Maximilian Roland Alfons Gstettenbauer getaufte Comedian mittlerweile schon fast zum Urgestein der Szene. In seiner Laufbahn war er bereits früh als Moderator der Leipziger Games Konvention tätig (2005) und arbeitete etwa für E-Sports und Giga, bevor er sich ganz seiner Solo-Bühnenkarriere widmete.

Seitdem ist Gstettenbauer in etlichen Formaten und Sendungen in Erscheinung getreten, darunter im „Comedy Clip Club“ (2016) auf RTL 2. Seit März 2018 moderiert er die Show „Standup 3000“ des Senders Comedy Central. 2019 wurde er zudem Mitglied der Jury der Show „Roast Battle“. Gstettenbauer trat 2020 in der auf Sat.1 ausgestrahlten Sendung „Luke! Die Greatnightshow“ auf. Im März 2020 wurde die Pilot-Sendung zu „The True Night Show“ auf One ausgestrahlt. Die Reihe wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorerst unterbrochen.