Comedy : Vollblutkünstler Roberto Capitoni schafft den Spagat zwischen „Spätzle, Sex und Dolce Vita“

Foto: Fabian Pütz 6 Bilder Comedian Roberto Capitoni in der Tufa Trier

Trier Um „Mein Leben zwischen Amore und Kehrwoch“ ging es am Freitag mit Comedian Roberto Capitoni in der Tuchfabrik Trier.

Von Fabian Pütz-Antony

Man nennt Roberto Capitoni den „Meister der Gestik und Mimik“. 40 Jahre Bühnenkarriere bringt der 60-jährige Schwabe mit in die Trierer Tuchfabrik, und diese Erfahrung weiß der selbst ernannte Ex-Punk, Fußballfan und Italo-Deutsche aus Isny im Allgäu gekonnt für sich zu nutzen. 2021 feierte er im Beisein der deutschen Comedy-Elite in Koblenz sein rundes Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass plant er für das kommende Jahr eine Tour mit seinen größten Highlights: „Vom Schwaben-Punk zum Comedian“. Am Freitag gewährte Capitoni der Tufa und knapp 50 Zuschauern einen Vorgeschmack auf das kommende Event, punktete aber auch mit Klassikern aus der Vergangenheit.

Wer Roberto Capitoni zuhört, begibt sich auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, auf eine Suche nach seinen Wurzeln und letztlich nach sich selbst. Dabei stellt der Künstler sich mit zunehmendem Alter immer häufiger die großen Fragen: „Wer oder was bin ich? Und spielt es überhaupt eine Rolle, was ich hier mache?“ Um sich der Antwort zu nähern, hat er zur Sicherheit gleich ein Buch und ein Bühnenprogramm geschrieben, in denen er die wichtigsten Stationen und Erlebnisse auf humorvolle Weise reflektiert und stilistisch ansprechend darstellt.

Roberto Capitoni mit seinem aktuellen Programm "Spätzle, Sex & Dolce Vita" Foto: Fabian Pütz

Capitoni ist als „großer Deutscher gefangen in einem kleinen italienischen Körper mit schwäbischer Seele“ mit keinem anderen bekannten Stand-up-Comedian zu vergleichen. Er ist dafür bekannt, dass er das Herz am rechten Fleck und auf der Zunge trägt. Doch schlagen in ihm gleich mehrere Herzen, denn er ist sowohl der „zuverlässige, sparsame und ordnungsliebende Schwabe“, als auch der „spendable, spontane und zu jeder Feier bereite Südländer“. Aus diesem besonderen Spannungsverhältnis entsteht eine einzig­artige Sichtweise, die sowohl schwäbische und italienische Vor­urteile miteinander vergleicht als auch auf den ersten Blick verborgene Gemeinsamkeiten. Daraus entsteht letztlich der Stoff für sein außergewöhnlich überzeugendes Bühnenprogramm. In seinen Worten klingt das dann so: „In meinem Kopf geht es zu wie bei Dr. Jekyll und Mister Hyde“, oder „Mein Leben ist ein ständiger Spagat zwischen Spätzle al dente und Spaghetti mit Rote Bete.“

Enthusiastisch und selbstbewusst erzählt er von ebenso liebenswerten wie skurrilen Erlebnissen mit seinem Paten­onkel Luigi, vom Aufwachsen in der verträumten Kleinstadt Isny und dem täglichen Wahnsinn seines lebhaften und multi­kulturellen Familienlebens.

Dabei zieht er wirklich alle Register: Ob er schon fast ohrenbetäubend eine Vespa imitiert, die über die Alpen fährt, in perfektem Dialekt oder in authentisch italienischer Akzentuierung spricht oder sich schlicht frech über die eigene Kultur lustig macht. Dann sagt Capitoni Sachen wie: „Den italienischen Orgasmus hört man kilometerweit, den schwäbichen nur kurz am Ende, denn er endet nach ein paar Minuten mit ‚Sodele‘“.

Es fällt schwer, dem italienisch-schwäbischen Charme des quirligen Spaßvogels nicht zu erliegen. Wer gut aufgepasst hat, versteht am Ende der Show vielleicht sogar besser, wie sich Fußball immer unbeliebter macht und wie pubertäre Töchter auf der ganzen Welt ihre Väter um den Verstand bringen.