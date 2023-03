Comedy Sascha Grammel lässt die Puppen tanzen (Fotos)

Trier · Nach coronabedingter Pause war der Bauchredner und Comedian Sascha Grammel am Samstag in der Arena Trier zu Gast. In seinem aktuellen Programm „Fast fertig“ verschlägt es ihn und seine Puppen auf eine einsame Insel, auf der sie allerlei Abenteuer erleben.

12.03.2023, 16:20 Uhr

29 Bilder Sascha Grammel in der Arena Trier 29 Bilder

Von Julian Terres

In der Karibik, unweit von „Pompolompusien“, befindet sich „Grammel Island“. Dort ist Sascha Grammel gemeinsam mit seinen Puppen gestrandet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Sascha Grammel in der Arena Trier