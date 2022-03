Trierer Rede : Karl Marx mit einem Augenzwinkern betrachten

Trier Ein Marx-Kabarett-Abend mit dem Berliner Comedian Stefan Danziger ergänzt das Festprogramm zur „Trierer Rede 2022“

Mit Stefan Danziger wurde ein Comedian für den ersten Marx-Kabarett-Abend gewonnen, der aus erster Hand Erfahrungen mit einem marxistisch geprägten Weltbild gemacht hat: Geboren in der DDR, wollten er und seine Familie in die BRD fliehen. Doch leider seien sie falsch abgebogen und so in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende kehrte er zurück in den Westen und landete im Berliner Stadtteil Wedding. Hier arbeitete er als Stadtführer im touristischen Bereich und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichten zu unterhalten. Am 5. Mai präsentiert er in der Tuchfabrik sein aktuelles Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Popp Concerts und der Tuchfabrik statt. Der Vorverkauf für den „Marx-Kabarett-Abend“ hat begonnen, ebenso die Reservierungsphase für die „Trierer Rede“. Hier ist der Eintritt frei, wegen der pandemiebedingt begrenzten Platzkapazitäten aber eine Reservierung erforderlich.