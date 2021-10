Comedy : Eine große Portion Selbstironie und kaum Tabus

Amjad, Luka Marija, Marc Weide und Tobias Rentzsch (von links) sind bei der „Nightwash“-Show in Trier aufgetreten. Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Mit „Nightwash live“ gastierten vier junge Comedians in der Tuchfabrik in Trier. Neben Lustigem stand auch Zauberei auf dem Programm.

Bekanntlich ist Stand-Up-Comedy live am lustigsten. Und in der Tat war am Samstagabend die originelle Show aus teils magischen Elementen, sehr unterschiedlichen jungen Künstlern und improvisierten Publikumseinlagen in Sachen Humor ein Erfolg auf ganzer Linie.

Wer zu den wenigen Comedy-Fans gehört, die „Nightwash“ bisher nicht kannten: Die Show wurde 2016 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Mit über 200 Terminen pro Jahr ist „Nightwash“ zudem offiziell die erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. Bundesweit bekannte Künstler wie Luke Mockridge, Mario Barth, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi hatten hier ihren ersten Auftritt.

Comedian Luka Marija bei seinem Auftritt in der Trierer Tuchfabrik. Foto: Fabian Pütz-Antony

Moderiert und begleitet hat die Show in Trier eine junges münsterländisches Comedy-Talent mit Namen Amjad. Er ist quasi der erste palästinensische Comedian und macht daraus auch keinen Hehl. Mit seinem positiv aufgeladenen, treffsicheren Humor sorgt er beim Publikum für ungehaltene Lacher, aber auch für so manchen Verlegenheitsmoment. Eine Mixtur aus viel schwarzem, selbstironischen Humor und einem lockeren Auftreten behandelt Themen wie Fleischkonsum im Islam, ethnische Vorurteile und die Tücken der Vaterschaft und Sprache, ohne dabei spürbar politisch zu werden. Spürbar echt war auch seine Freude, wieder auf einer Bühne zu stehen, was er in seiner Anmoderation mit den Worten unterstrich: „Während der Covid-Zeit machte ich viele kleine Shows vor Autokinos, weil es sonst kaum Alternativen gab. Das hier heute ist der erste Auftritt vor so vielen Leuten seit einer kleinen Ewigkeit und deshalb bin ich einfach froh.“

Zweiter im Bunde war der nicht minder abliefernde Tobias Rentzsch, den man in etwa so beschreiben könnte: ein freundliches Auftreten und ein verschmitztes Lächeln. Doch der erste Eindruck ist nur die halbe Wahrheit. Rentzsch hat stets noch ein paar gespitzte Überraschungs­pfeile im Köcher. Sobald er die Bühne betritt, sprudelt der Rede­fluss nur so aus ihm heraus. Der noch junge Comedian kennt kaum irgendwelche Tabus und erzählt vor allem aus seinem Alltag, vom Wahnsinn zwischen Männern und Frauen und überrascht sein Publikum auch mit erotisch-pikanten Geschichten aus seinem Freundeskreis. Nach eigenen Angaben entdeckte der heute in Paderborn lebende Comedian schon in der Schule, dass er die Fähigkeit hat, Leute zu begeistern, mitzureißen und zum Lachen zu bringen. „Humor ist für mich, über alles lachen zu können“, sagt Tobias, der neben der Bühne als Schornsteinfeger arbeitet und auch diese Tatsache stets gekonnt humoristisch und selbstbewusst in Szene setzt.

An dritter Stelle folgt der magische Zauberlehrling Marc Weide, der mit einigen und Tricks das Publikum durch seine sympathische Art und kleine aber effektvolle Illusionen schnell für sich gewannen. Auch wenn er bereits ein gern gesehener Gast in Fernsehshows ist und 2018 als Weltmeister der Zauberkunst ausgezeichnet wurde, stellt er sich im neuen Programm der Frage: „Kann man davon leben?“

Für das Publikum beantwortet sich diese Frage nach einem die Lachmuskeln konstant beanspruchenden Abend von selbst. So viel sei vorweggenommen. Seine Antwort auf die Frage ob man als Zauberer leben kann: „Durchaus – wenn man der Agentur für Arbeit klarmachen kann, dass Zauberei ein Beruf ist und wenn das Finanzamt einsieht, dass man für einen Zaubertrick gekaufte Gummipuppen von der Steuer absetzen kann.“