Comedy Chaos-Theater Oropax: Zwei Meister des Wortwitzes in der Tuchfabrik

„Ordentlich Chaos“ – so heißt das aktuelle Bühnenprogramm des Chaos-Theaters Oropax. Und die Show sollte halten, was ihr Name versprach. Die Brüder Thomas und Volker Martins begeisterten das Publikum und boten zwei kurzweilige Stunden voller Wortwitz, Spontaneität und schrägem Humor. Ein Wortspiel jagte das andere, und oft folgten heftige Lachanfälle in den Reihen der Zuschauer.