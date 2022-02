Comedy : Fish & Chips im Trierer Westen mit Comedian Tim Whelan

In der Reihe „Comedy Goes West“ ist der Brite Tim Whelan in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Trier aufgetreten. Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Ein Ausnahmekünstler ist der aus Mainz angereiste Brite und Stand-up-Comedian Tim Whelan.

In einer freundlichen Runde von knapp 20 Zuschauern präsentierte der quirlige Ex-Buchhalter am Freitagabend vor laufender Kamera sein rund 40-minütiges neues Programm in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Trier. Der Titel: „Gemüse“.

Die Veranstaltung stand im Zeichen der 2G+-Regelung und war nur mit Reservierung per Mail zugänglich. In der „Pandemie-Ausgabe“ lief alles in limitierter Runde vor Ort ab. Die meisten sahen sich die Veranstaltung gemütlich vom heimischen Sofa aus als Livestream an.

Mit seinem charmanten britischen Akzent, seiner unnachahmlich lässigen Art und einem breiten Repertoire an selbst komponierten Musikstücken und Witzen überzeugte die Zuschauer von seiner einzigartigen Comedy. Mit Songs wie „Cat on a train“ und „Ich trinke ein Radler“ gewann er schnell auch die Herzen der musikalisch gestimmten Zuschauer.

Stand-up-Comedian Tim Whelan bei seinem Auftritt in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Trier. Foto: Fabian Pütz-Antony

„Lockerheit und Spaß am Spielen“ sind die selbst­­ernannten Hauptelemente in seiner neuen Show. Ob am Klavier, peinlich tanzend oder sich am Boden wälzend: Der Künstler ist sich für nichts zu schade, damit das Publikum die Fassung verliert oder zumindest unterhalten wird. Und das in einer Rolle als scheinbar relativ steifer Engländer und Ex-Buchhalter. Dieser Widerspruch ist der Kern von Whelans Bühnenfigur – das „lässige Hippie-Leben eines Ordnungsmenschen“, wie er selbst sagt. Auch wenn manche seiner Gags wie ein guter Tee etwas Zeit brauchen, das Warten lohnt sich. Unterm Strich darf gesagt werden: Die Show hat ihren Zweck erfüllt.