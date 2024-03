Gebunden an kein Genre Mehr als nur lachen: Eine Achterbahn der Gefühle mit Helene Bockhorst

Das Leben feiern und viel lachen – das erwarten Besucher meist von Stand-Up-Comedy. Helene Bockhorst führt dieses Konzept in ihrem Programm „Nimm mich ernst“ weiter und fragt: Wie viel emotionale Bandbreite verträgt eine Comedyshow? Gebunden an kein Genre, wurden die Zuschauer in der Tuch­fabrik in Trier durch ein Wechselbad der Gefühle geführt – von guter Laune über Staunen bis hin zu Fremdscham. Immer wieder kehrte sie dabei zurück zu dem einem Thema: Dass wir geliebt werden wollen, so wie wir sind.