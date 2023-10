Büttenredner und Comedians Was Seniorenheime und Shisha-Bars gemeinsam haben: Der Fastnacht-Slam in der Tufa Trier

Der große Saal in der Trierer Tuchfabrik ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Der größte Teil der Besucher hat die Lebensmitte bereits überschritten, die Einlassmusik ist karnevalistisch-altbacken und man ahnt, dass sich hier ein Publikum eingefunden hat, das in Sachen Humor vor allem bei den klassischen Kappensitzungen angesiedelt ist. Der Traditionsverein „Heuschreck“ hatte in Zusammenarbeit mit den „Wiewelern“ und dem „KulturRaum Trier“ zu einer Veranstaltung eingeladen, die es so noch nicht gegeben hat. Ein mutiges Experiment, bei dem Büttenredner und Stand-up-Comedians um die Gunst des Publikums kämpfen sollen. Heuschreck-Sitzungspräsident und Moderator des Abends, Alexander Houben, erklärt die Regel: Pro Auftritt stehen den Künstlerinnen und Künstlern jeweils elf „närrische“ Minuten zur Verfügung, abgestimmt wird am Ende per Applaus. Eigentlich sollte Helmut Leiendecker mit am Start sein, doch eine uns allen mittlerweile gut bekannte Infektion hat ihm einen oder besser gesagt zwei Striche durch die Rechnung gemacht und er muss der Veranstaltung fernbleiben.