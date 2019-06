Museum : Coole Jeans und glitzernde Kleider im Stadtmuseum Simeonstift Trier

Trier Woher kommen die unterschiedlichen Kleider-Regeln und wie haben sich die Leute früher schick gemacht? Dieser Frage gehen die Museumsdetektive ab dem 7. Juni im Stadtmuseum Simeonstift in Trier nach.

An vier Freitagnachmittagen von 15.30 bis 17 Uhr ermitteln sie in der Mode-Ausstellung und setzen ihre eigenen Mode-Ideen in der Museumswerkstatt um. Die Teilnahme kostet € 20 pro Kind (für vier Termine). Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0651/718-1452 oder museumspaedagogik@trier.de