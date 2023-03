Die SpielBar ist ein Hobbyzentrum für allerlei Gesellschaftsspiele. Dazu gehören eine große Auswahl an Brett- und Kartenspielen sowie Sammelkartenspiele und die bereits erwähnten Tabletops. Anders als im Warhammer Store hat sich Betreiber Pascal Urgiero nicht auf ein Spielsystem festgelegt und bietet ganz unterschiedliche Varianten an. Von Elfen bis Aliens ist alles dabei. In den Kellerräumen des Ladens finden regelmäßig Turniere und ungezwungene Spielerunde statt.