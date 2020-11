Gesundheit : Steigende Fallzahl, sinkende Inzidenz

Trier Erneut berichtet das Gesundheitsamt Trier-Saarburg von einer steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt somit auf 1775 (723 in der Stadt Trier und 1052 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt sowohl in der Stadt Trier (aktuell 60,1) als auch im Landkreis (71,0) wieder deutlich unter der Marke von 100 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 398 Menschen, 28 weniger als am Donnerstag. Diese verteilen sich wie folgt: 235 im Landkreis und 163 in der Stadt Trier. 22 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, die meisten hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.