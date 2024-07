Spaß haben und Spenden Cornhole-Turnier in Wiltingen – Säckchen werfen für kranke Kinder

Cornhole, Bean Bag oder Sackloch. Das Spiel, welches ursprünglich aus den USA kommt, wird auch in Deutschland immer beliebter. Wer sein Können unter Beweis stellen möchte und gleichzeitig etwas Gutes tun will, hat bald die Chance dazu. Am Samstag, 24. August, beginnt um 11 Uhr das erste Cornhole-Spendenturnier am Sportplatz in Wiltingen. Der Erlös kommt zwei Vereinen in Trier zugute.