Gesundheit : Zwei Patientinnen gestorben

Eine Frau bekommt in ihren Oberarm eine Corona-Schutzimpfung. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, drei aus dem Landkreis und zwei aus der Stadt Trier. Bisher wurden zudem 148 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 139 Mal die sogenannte britische Viren-Mutation B.1.1.7.

Am Wochenende sind zwei weitere Patientinnen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, beide aus der Stadt Trier. Eine Patientin Anfang 60 starb bereits Ende vergangener Woche. Am Montag wurde zudem der Tod einer 90-jährigen Patientin gemeldet. Damit sind bisher insgesamt 104 Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts verstorben, 81 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und nunmehr 23 aus der Stadt Trier. 94 Todesfälle hat es bisher im Laufe der zweiten Infektionswelle gegeben. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt nun 4983 (1847 in der Stadt Trier und 3136 im Landkreis Trier-Saarburg).