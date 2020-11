Pandemie : 16 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis – Erneuter Todesfall einer Patientin aus Trier

16 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis – Erneuter Todesfall einer Patientin aus Trier

Trier /Saarburg Am heutigen Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 16 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 14 aus dem Landkreis und zwei aus der Stadt Trier. Eine ältere Trierer Patientin stirbt.

Damit sind bisher insgesamt 18 Personen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gestorben, 14 im Landkreis und nunmehr vier in der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt somit auf 2041 (828 in der Stadt Trier und 1213 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken auf aktuell in der Stadt Trier 61,9 und im Landkreis 76,3 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.