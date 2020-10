Gesundheit : Corona: 21 Neuinfektionen am Wochenende in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Erneut ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus am Wochenende deutlich gestiegen. Nach zwölf Fällen am Samstag (sieben aus Trier; fünf im Kreis Trier-Saarburg) hat das Gesundheitsamt am Sonntag neun weitere Neuinfektionen (zwei Trier; sieben Kreis) gemeldet.

Viele Verdachtsfälle seien noch in der Abklärung.

Demnach steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 696 (255 in der Stadt Trier und 441 im Landkreis Trier-Saarburg). 71 Personen gelten aktuell als infiziert (33 im Landkreis und 38 in der Stadt Trier). Fünf Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 18,1 im Landkreis und 27,9 in der Stadt Trier.