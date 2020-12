Statistik : Corona: 21 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Weiterer Todesfall – Appell: Sorgsamkeit bei Familienbesuchen

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 21 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – vier weniger als Montag vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 15 aus dem Landkreis und sechs aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten steigt auf 3320 (1243 in der Stadt Trier und 2077 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 97,7 und im Landkreis bei 192,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 559 – sechs weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 380 im Landkreis und 169 in der Stadt Trier. Unverändert 36 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 18 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, elf im Kreiskrankenhaus Saarburg und sieben in anderen Krankenhäusern.