Satistik : Corona: 24 Neuinfektionen am Dienstag in Trier und im Kreis

Corona: 24 Neuinfektionen am Dienstag in Trier und im Kreis

Trier/Saarburg 25 Patienten sind in stationärer Behandlung, 19 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag 24 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, genauso viele wie am Dienstag vor einer Woche. Diese verteilen sich wie folgt: neun aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 385 Menschen, sechs mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 274 im Landkreis und 111 in der Stadt Trier.

25 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 19 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten steigt auf 2108 (847 in der Stadt Trier und 1261 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nahezu unverändert bei aktuell in der Stadt Trier 63,7 und im Landkreis 106,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.