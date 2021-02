Die aktuellen Zahlen : Der Inzidenzwert für Trier ist wieder gestiegen

ARCHIV - 25.11.2020, Baden-Württemberg, Nürtingen: Ein Mitarbeiter zeigt in der Corona-Abstrichstelle auf dem Festplatz einen Abstrich für einen Corona-Test. (zu dpa «Fünf Kreise im Südwesten über 100 - Woher kommen die Neuinfektionen?») Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Tom Weller

Trier/Saarburg 26 weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Freitag gemeldet, 12 aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier.

Bei einem weiteren Patienten aus dem Landkreis wurde die sogenannte britische Virus-Mutation nachgewiesen. Es handelt sich um jemanden, der offenkundig keinen Kontakt zu Menschen hatte, bei denen diese Virus-Variante bisher nachgewiesen wurde. Damit sind bisher fünf Infektionen bestätigt, die auf diese Virus-Mutation zurückzuführen sind. Weitere Kontaktermittlungen und Abstriche von bisher bekannten Kontaktpersonen wurden veranlasst. Weitere Verdachtsfälle sind in der Abklärung.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auf 4572 (1717 in der Stadt Trier und 2855 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 30,5 sowie im Landkreis bei 40,8 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.