Corona-Zahlen : Corona: Inzidenzen in Trier und Trier-Saarburg sinken weiter

12.05.2021, Niedersachsen, Göttingen: Zum Impfen vorbereitete Spritzen liegen bei der Betriebsimpfung der Sartorius AG mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in einer Schale. Vor der bundesweiten Einbindung der Betriebsärzte in die Impfkampagne werden in fünf niedersächsischen Unternehmen Modellversuche gestartet. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Swen Pförtner

Trier Die Inzidenzen in Trier und im Kreis sinken weiter. Außerdem hat das Impfzentrum Trier nun auch an den Sonntagen geöffnet. Eine Ausnahme ist allerdings noch der morgige Feiertag.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 508 – einer mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 356 im Landkreis und 152 in der Stadt Trier. 13 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in fünf Krankenhäusern versorgt.

Hinweise zur Nutzung der App, um die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zu optimieren, finden sich in einem Informationsblatt, das unter https://trier-saarburg.de/aktuelles-zur-corona-pandemie zu finden ist. Bei weiteren Detailfragen zur Anwendung der Luca App oder anderer digitaler Lösungen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, kann man sich gerne per Mail an luca@trier-saarburg.de wenden.

Das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg in den Trierer Moselauen wird jetzt in der Regel auch am Sonntag öffnen. Das zeichnet sich anhand der geplanten Impfstoffmengen ab. Auch an Feiertagen wird dann geimpft werden. Eine Ausnahme ist noch der morgige Feiertag Christi Himmelfahrt, an dem das Impfzentrum geschlossen bleibt.