Statistik : 30 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

30 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 30 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 14 mehr als Sonntag vor einer Woche. Hierin sind die am Samstag gemeldeten Fälle aus dem Seniorenheim St. Franziskus Saarburg enthalten.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 337 Menschen, 237 im Landkreis und 100 in der Stadt Trier. Der deutliche Rückgang ist unter anderem auf den Ablauf zahlreicher Quarantäneverfügungen im Bereich der Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) zurückzuführen. Am Samtag wurden zwei neue Fälle in der Afa Trier gemeldet.